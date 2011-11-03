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За услуги ЖКХ в России переплачивают более, чем в два раза

Автор: КР от Вчера, 10:54 Категория: ЖКХ

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Фото с сайта kommersant.ru

 

Как сообщает сайт газеты «Коммерсантъ», глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев в программе «Поздняков», выходящей на телеканале НТВ, заявил, что россияне по большинству услуг ЖКХ переплачивают 100 процентов их себестоимости.

 

– Такая ситуация наблюдается уже давно, – сказал Артемьев. – Все эти разговоры, что мы какие-то убогие, недоплачиваем этим коммунальным монстрам – это всё чушь собачья.

 

По его словам, у трёх четвертей регионов завышенные тарифы ЖКХ, у остальных – занижены. В двух соседних областях тарифы за воду могут отличаться в 54 раза. Глава ФАС считает, что «тарифное хулиганство» происходит на уровне местных властей и органов местного самоуправления, куда антимонопольной службе «трудно дотянуться».

 

Антимонопольной службой подготовлен законопроект об основах тарифного регулирования. Сейчас он проходит согласование в правительстве.

 

Ранее  ФАС уже вносило законопроект, ограничивающий права регионов по повышению тарифов на передачу электроэнергии. Проект закона уже получил одобрение Минэкономики и Минэнерго.


Комментарии:

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Цитата: Radishev
тарифы устанавливаются на основании закона, и точно на уровне регионов
Прошлогодняя эпопея с тарифами "СпецМВ(МС)" тому яркий пример.
 
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И Что? к чему это было сказано, что это заявление изменит в жизни, ну, например, Кыштымцев.
И что значит "тарифное хулиганство" и "трудно дотянуться"?((( На сколько я понимаю , тарифы устанавливаются на основании закона, и точно на уровне регионов, а не уровне городских и сельских поселений, да и отделения ФАС есть во всех регионах страны.
 
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