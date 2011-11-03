За услуги ЖКХ в России переплачивают более, чем в два раза Автор: КР от Вчера, 10:54 Категория: ЖКХ 0 Фото с сайта kommersant.ru Как сообщает сайт газеты «Коммерсантъ», глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев в программе «Поздняков», выходящей на телеканале НТВ, заявил, что россияне по большинству услуг ЖКХ переплачивают 100 процентов их себестоимости. – Такая ситуация наблюдается уже давно, – сказал Артемьев. – Все эти разговоры, что мы какие-то убогие, недоплачиваем этим коммунальным монстрам – это всё чушь собачья. По его словам, у трёх четвертей регионов завышенные тарифы ЖКХ, у остальных – занижены. В двух соседних областях тарифы за воду могут отличаться в 54 раза. Глава ФАС считает, что «тарифное хулиганство» происходит на уровне местных властей и органов местного самоуправления, куда антимонопольной службе «трудно дотянуться». Антимонопольной службой подготовлен законопроект об основах тарифного регулирования. Сейчас он проходит согласование в правительстве. Ранее ФАС уже вносило законопроект, ограничивающий права регионов по повышению тарифов на передачу электроэнергии. Проект закона уже получил одобрение Минэкономики и Минэнерго. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить Цитата Горожанин Вчера, 17:35 Группа: Посетители Регистрация: 29.10.2013 Статус: 321 комментарий 0 публикаций Цитата: Radishevтарифы устанавливаются на основании закона, и точно на уровне регионов Прошлогодняя эпопея с тарифами "СпецМВ(МС)" тому яркий пример. 0 Цитата Radishev Вчера, 12:13 Группа: Посетители Регистрация: 3.11.2011 Статус: 293 комментария 0 публикаций И Что? к чему это было сказано, что это заявление изменит в жизни, ну, например, Кыштымцев. И что значит "тарифное хулиганство" и "трудно дотянуться"?((( На сколько я понимаю , тарифы устанавливаются на основании закона, и точно на уровне регионов, а не уровне городских и сельских поселений, да и отделения ФАС есть во всех регионах страны. 0