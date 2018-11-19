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В России колбаса и сосиски могут существенно вырасти в цене

Автор: КР от 19-11-2018, 12:23 Категория: Общество

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Как сообщает сайт газеты «Коммерсантъ», члены Экспертного совета при правительстве Российской Федерации предлагают ввести налог на переработанные мясопродукты – колбасу, сосиски и бекон.  Это может привести к росту их стоимости почти на 30 процентов. Так, килограмм докторской колбасы будет стоить не 600, а 760 рублей.

 

Эксперты подготовили замечания к нацпроекту «Демография». Он нацелен на повышение продолжительности жизни к 2024 году до 78 лет, к 2030 году – до 80 лет.

 

Совет предлагает побуждать население потреблять полезные продукты, снизив или даже отменив НДС на них. А на вредные продукты питания, к коим они относят и колбасные изделия, рекомендуют ввести акцизы, а также повысить их на табак и алкоголь.

 

В Министерстве здравоохранения России поддержали эту инициативу.


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Ну кто ж еще позаботится о нас. А про кур накаченных химикатами почему забыли? Пойдем крыс ловить, они наше спасение.
 
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