В России колбаса и сосиски могут существенно вырасти в цене Автор: КР от 19-11-2018, 12:23 Категория: Общество 0 Как сообщает сайт газеты «Коммерсантъ», члены Экспертного совета при правительстве Российской Федерации предлагают ввести налог на переработанные мясопродукты – колбасу, сосиски и бекон. Это может привести к росту их стоимости почти на 30 процентов. Так, килограмм докторской колбасы будет стоить не 600, а 760 рублей. Эксперты подготовили замечания к нацпроекту «Демография». Он нацелен на повышение продолжительности жизни к 2024 году до 78 лет, к 2030 году – до 80 лет. Совет предлагает побуждать население потреблять полезные продукты, снизив или даже отменив НДС на них. А на вредные продукты питания, к коим они относят и колбасные изделия, рекомендуют ввести акцизы, а также повысить их на табак и алкоголь. В Министерстве здравоохранения России поддержали эту инициативу. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить Цитата Гость Горожанин Вчера, 13:19 Группа: Гости Регистрация: -- Статус: 0 комментариев 0 публикаций Ну кто ж еще позаботится о нас. А про кур накаченных химикатами почему забыли? Пойдем крыс ловить, они наше спасение. 0