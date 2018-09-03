Жители Кыштыма могут сами решить, когда подключать свои дома к отоплению

Автор: КР от Сегодня, 11:37 Категория: ЖКХ

В Челябинской области завершается подготовка к началу отопительного сезона. В отдельных населённых пунктах ещё есть проблемы, но в целом регион готов к наступлению холодов.

С этого года изменились правила подключения отопления. По ним дату начала отопительного сезона могут сдвинуть в пользу жителей. Раньше требовалось выдержать жёсткий регламент, чтобы пять дней подряд среднесуточная температура была ниже +8 градусов. Сейчас подачу тепла могут начать раньше. Решение об этом принимает глава города, округа, района или поселения. Но держать жителей в холоде дольше пяти дней при указанной температуре никто из местных властей права не имеет. За это может последовать наказание.

– Котельные Кыштыма готовы в любой момент начать подачу тепла в многоквартирные дома и учреждения социальной сферы, – сказал сайту «КР» заместитель главы по жилищно-коммунальной сфере Александр Кочерещенко. – Кроме того, при наличии общедомового прибора учёта тепла его жильцам необязательно дожидаться выхода постановления главы о начале отопительного периода. Можно просто подать заявку в теплоснабжающую организацию.

Эта схема действует и в обратном порядке, то есть жильцы могут отсрочить, уже после выхода постановления, подачу тепла в дом. Для этого также требуется подавать письменное обращение к тепловикам.