Жители Кыштыма могут сами решить, когда подключать свои дома к отоплению Автор: КР от Сегодня, 11:37 Категория: ЖКХ 0 В Челябинской области завершается подготовка к началу отопительного сезона. В отдельных населённых пунктах ещё есть проблемы, но в целом регион готов к наступлению холодов. С этого года изменились правила подключения отопления. По ним дату начала отопительного сезона могут сдвинуть в пользу жителей. Раньше требовалось выдержать жёсткий регламент, чтобы пять дней подряд среднесуточная температура была ниже +8 градусов. Сейчас подачу тепла могут начать раньше. Решение об этом принимает глава города, округа, района или поселения. Но держать жителей в холоде дольше пяти дней при указанной температуре никто из местных властей права не имеет. За это может последовать наказание. – Котельные Кыштыма готовы в любой момент начать подачу тепла в многоквартирные дома и учреждения социальной сферы, – сказал сайту «КР» заместитель главы по жилищно-коммунальной сфере Александр Кочерещенко. – Кроме того, при наличии общедомового прибора учёта тепла его жильцам необязательно дожидаться выхода постановления главы о начале отопительного периода. Можно просто подать заявку в теплоснабжающую организацию. Эта схема действует и в обратном порядке, то есть жильцы могут отсрочить, уже после выхода постановления, подачу тепла в дом. Для этого также требуется подавать письменное обращение к тепловикам. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить