Жителей Кыштыма приглашают в новогоднюю столицу России – Ханты-Мансийск

Автор: КР от Сегодня, 12:00 Категория: Туризм

Совершить новогоднее путешествие в этот северный город кыштымцы смогут впервые. Как сказала сайту «КР» директор кыштымского бюро «Спутник» Юлия Полуэктова, тур в Ханты-Мансийск – это абсолютная новинка, но несмотря на это половина мест в автобусе, который отправится туда из Челябинска 3 января, уже продано.

За два дня пребывания в новогодней столице России туристы посетят археопарк, известный гигантскими скульптурами мамонтов, прогуляются по главной площади города, искупаются в бассейне под открытым небом и прокатятся на лошадях.

Самым популярным зимним направлением среди кыштымцев остаётся Великий Устюг. Путёвки в вотчину Деда Мороза забронировали уже десять человек.

Не менее интересной может стать поездка и в новогоднюю Казань. Из нашего города автобус в столицу Татарстана отправится 5 января. Рождество кыштымцы смогут встретить в старинном городке Свияжск, расположенном на острове.

Турагенты готовы предложить кышытмцам и заграничные путешествия в жаркие Таиланд или Индию. Но проводить новогодние каникулы у моря туристы пока не торопятся – цены кусаются.