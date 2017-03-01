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Турагентства Кыштыма перестали предлагать своим клиентам горящие путёвки

Автор: КР от Сегодня, 14:30 Категория: Общество

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Вьетнам

 

Как объяснила сайту «КР» директор кыштымского бюро международного туризма «Спутник» Юлия Полуэктова, такая ситуация сложилась не только в нашем городе, но и в целом на Урале. Туристы стали меньше интересоваться заграничными путешествиями, поэтому туроператоры  оптимизировали количество рейсов и перестали закупать в массовом порядке места в гостиницах.

 

Но было бы неправильно сказать, что кыштымцы совсем отвернулись от зарубежных поездок. Одними из самых популярных направлений у наших земляков на сегодня являются Таиланд и Вьетнам. Причём теперь отдаётся предпочтение раннему бронированию туров – их выкупают примерно за три месяца до вылета.

 

Йошкар-Ола

 

Но зато полным ходом набирает обороты внутренний туризм. Всё больше кыштымцев предпочитают выбраться на выходные в Казань, Йошкар-Олу или Екатеринбург. Также на комфортабельных автобусах они целыми группами ездят в столицу Казахстана – Астану.

 

Астана

 

Этот город покоряет своей необычной космической архитектурой и разнообразием интересных мест. Одни только океанариум или театр аниматрониксов «Джунгли» чего стоят. Театр «Джунгли» представляет собой экспозицию тропического леса с роботизированными двигающимися животными – гигантскими пауками, огромными крокодилами, динозаврами.

 

 

Активно продаются и путёвки на двухдневный речной круиз по Каме. Трёхпалубный теплоход отправится из Перми в город Чайковский Пермского края только в середине июня, а места в автобусе, который доставит кыштымцев в речной порт, уже разлетаются как горячие пирожки.

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