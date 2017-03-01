Турагентства Кыштыма перестали предлагать своим клиентам горящие путёвки

Автор: КР от Сегодня, 14:30 Категория: Общество

Вьетнам

Как объяснила сайту «КР» директор кыштымского бюро международного туризма «Спутник» Юлия Полуэктова, такая ситуация сложилась не только в нашем городе, но и в целом на Урале. Туристы стали меньше интересоваться заграничными путешествиями, поэтому туроператоры оптимизировали количество рейсов и перестали закупать в массовом порядке места в гостиницах.

Но было бы неправильно сказать, что кыштымцы совсем отвернулись от зарубежных поездок. Одними из самых популярных направлений у наших земляков на сегодня являются Таиланд и Вьетнам. Причём теперь отдаётся предпочтение раннему бронированию туров – их выкупают примерно за три месяца до вылета.

Йошкар-Ола

Но зато полным ходом набирает обороты внутренний туризм. Всё больше кыштымцев предпочитают выбраться на выходные в Казань, Йошкар-Олу или Екатеринбург. Также на комфортабельных автобусах они целыми группами ездят в столицу Казахстана – Астану.

Астана

Этот город покоряет своей необычной космической архитектурой и разнообразием интересных мест. Одни только океанариум или театр аниматрониксов «Джунгли» чего стоят. Театр «Джунгли» представляет собой экспозицию тропического леса с роботизированными двигающимися животными – гигантскими пауками, огромными крокодилами, динозаврами.

Активно продаются и путёвки на двухдневный речной круиз по Каме. Трёхпалубный теплоход отправится из Перми в город Чайковский Пермского края только в середине июня, а места в автобусе, который доставит кыштымцев в речной порт, уже разлетаются как горячие пирожки.