Жителей Кыштыма приглашают поддержать новый турпроект «Юраль!»

Сегодня, 09:01 Категория: Туризм

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Новый и необычный туристический проект стартовал на Южном Урале при поддержке правительства Челябинской области. Организаторы предлагают путешествовать по региону, узнавать новые места, делиться красивыми фотографиями и рассказывать про область в социальных сетях.

«Юраль!» – это новое слово, глагол, который означает «Путешествуй по Южному Уралу!» Организатор проекта – Агентство международного сотрудничества Челябинской области – предлагает «юралить» не просто так. За «накопленные» локации участников ждут подарки для отдыха и путешествий.

Суть проекта проста. Организаторы выбрали 50 живописных локаций Челябинской области – это национальные парки, горнолыжные комплексы, городские объекты, фермы с животными, объекты культуры и уникальные событийные мероприятия. Чек-лист со списком мест для удобства можно скачать на сайте проекта юраль.рф, а следить за проектом в Инстаграм@yural74. В чек-лист, к слову. Вошли и уникальные объекты, расположенные на территории Кыштымского городского округа. В частно, это гора Сугомак и Сугомакская пещера, озеро Увильды.

Туристам нужно сделать фото на локации, выложить его в своих социальных сетях с хэштегами #юраль и #твойюжныйурал. Чем больше локаций, тем масштабнее подарки. За 50 собранных локаций организаторы вручат главный приз – сертификат на 50 тысяч рублей для организации тура выходного дня на Южном Урале.

– В условиях карантинных мероприятий и закрытых границ жители Южного Урала начали активнее изучать и посещать родные места. Челябинская область славится горными пейзажами, озёрами, памятниками истории и архитектуры, – рассказывает замдиректора по туризму Агентства Ирина Чиркова. – Захотелось рассказывать друзьям и знакомым о красивых местах, где можно отдохнуть, и делиться интересными объектами для посещения, например, в выходные. Мы решили запустить проект, который бы стимулировал южноуральцев путешествовать по родному краю и показывать его красоту в социальных сетях. Для первого этапа выбрано только 50 локаций, но удивительных мест, конечно, намного больше. Давайте любоваться Южным Уралом вместе, делиться фотографиями, рассказывать друзьям, что можно отлично отдыхать, оставаясь дома.

Каждый месяц будут определяться победители в дополнительных номинациях «Самое весёлое фото», «Неожиданный ракурс», «Самое массовое фото», «Гость издалека» и другие (на усмотрение организаторов проекта), которых также ждут памятные призы. Важное уточнение –учитываются фотографии, сделанные и опубликованные с 1 июня 2020 года. Конкурс продлится до 1 сентября 2021 года.