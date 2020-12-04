«Активный житель» меняет города Челябинской области

Сегодня, 08:21 Категория: Общество

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От выбора южноуральцев зависит какими будут городские пространства в их населенных пунктах. Это стало возможным благодаря работе платформы онлайн-голосований «Активный житель 74».

Проект «Активный житель 74» позволяет гражданам влиять на значимые в городской жизни события – будь то благоустройство общественных пространств или проведение культурно-массовых мероприятий. «Активный житель 74» позволил южноуральцам определить дизайн будущих новогодних ледовых городков, выбрать объекты для благоустройства в Сатке, Магнитогорске, Миассе, Южноуральске и ряде других муниципалитетах Челябинской области.

За прохождение опроса начисляются баллы, которые можно обменивать на ценные поощрения в специальном разделе интернет-портала. Сегодня этой возможностью могут воспользоваться жители Челябинска и Магнитогорска.

Отметим, что «Активный житель 74» является инструментом, позволяющим выстроить полноценный диалог между властью и обществом,

а также принять непосредственное участие в управлении своим населенным пунктом.

Справка:

Система электронных голосований «Активный итель74» (opros.gosuslugi74.ru) – это новый сервис регионального портала государственных и муниципальных услуг Челябинской области, который позволяет жителям совместно с администрацией участвовать в управлении городом.

Уникальная особенность проекта заключается в том, что решения,

за которые проголосовало большинство пользователей, обязательны

к исполнению властями.

Инициатором запуска проекта выступило правительство Челябинской области, развитием занимается министерство информационных технологий и связи региона. Сервис «Активный житель74» создан в рамках реализации федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Для удобства владельцев смартфонов и планшетов разработано бесплатное мобильное приложение «Активный житель 74», которое можно скачать в Google Play или AppStore.