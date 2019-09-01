Прогуляться по Кыштыму можно из любой точки мира Автор: КР от Сегодня, 14:43 Категория: Туризм 0 Центр развития туризма Кыштымского городского округа совместно с газетой «Аргументы и факты» продолжает проект по туристической привлекательности города. На этот раз, вслед за большим рассказом на сайте «АиФ» о Белом доме, открыт специальный сайт пешеходного тура «Прошлое в настоящем и будущем». Прогуляться по Кыштыму и его достопримечательностям можно из любой точки мира, где есть выход в интернет. Прогулка начинается у Народного дома и заканчивается у мемориала Вечного огня. Всего – девять виртуальных объектов. К каждому идёт короткое историческое описание, которое дополняется фотоснимками. – В рамках этого партнёрства будет размещено пять лонгридов – это формат подачи журналистских материалов в интернете, – сказала сайту «КР» директор Центра развития туризма Кыштымского городского округа Алина Шмарина. – Они направлены на создание единого информационного пространства по развитию туризма в нашем округе. Материалы о Кыштыме размещаются на популярных и читаемых интернет-ресурсах. Всё это делается благодаря поддержки со стороны администрации округа. В интернете ещё появятся лонгриды про «Встречи в городе. История места», значимые событийные мероприятия и детские туристические маршруты. В Центре развития туризма Кыштымского округа уже сейчас задумываются о продолжении подобной практики в следующем году. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить