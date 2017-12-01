В Кыштыме сыграют в бильярд по швейцарской системе

Автор: КР от Сегодня, 15:25 Категория: Спорт

В первый четверг января в городской бильярдной на площади Карла Маркса, 2 состоится открытое личное первенство по бильярду Кыштымского городского округа. В турнире по свободной пирамиде смогут принять участие все желающие, независимо от возраста и пола.

– Эти соревнования пройдут по швейцарской системе розыгрыша, то есть до двух поражений и до трёх побед в личной встрече, – сказал сайту «КР» организатор и главный судья первенства, тренер по бильярду на радиозаводе Вадим Корабельников. – Мы ожидаем, что в них примут участие не только кыштымские спортсмены, но и гости из Челябинска, Озёрска, Снежинска и Екатеринбурга.

Подобные состязания трудно назвать традиционными. Регулярно они проходили лишь в начале 2000-х годов. А вот на радиозаводе турнир по бильярду проводится несколько раз в год. Заводчане нередко до позднего вечера по будням сражаются в бильярдной предприятия. Среди лучших игроков – первый заместитель руководителя, заместитель директора по экономике Александр Людиновсков.

В отличие от длительных заводских соревнований, январское открытое первенство будет однодневным. Начало регистрации 4 января в 10 часов, начало первых партий – в 11 часов. Справки по телефону 8-904-934-72-77.

Спортивное событие пройдёт под патронатом управления по физической культуре, спорту и туризму администрации Кыштымского городского округа.