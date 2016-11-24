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В Кыштыме радиозаводчане сыграют в бильярд с заместителем главы округа

Автор: КР от Сегодня, 08:45 Категория: Спорт

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Сегодня на радиозаводе состоится открытый турнир по русскому бильярду, который ежегодно проводится к Дню радио.

 

Как сказал сайту «КР» один из организаторов этого турнира Вадим Корабельников, за кий возьмутся порядка 16 участников. Среди них и приглашённые гости – заместитель главы Кыштымского городского округа по экономике и инвестициям Алексей Заикин, коммерческий директор Кыштымского машиностроительного объединения Андрей Фараносов. Алексей Заикин, кстати, в прошлом году выиграл решающую партию у главного бухгалтера радиозавода Дениса Пермякова и завоевал кубок радиозавода.

 

Победители и призёры турнира получат в подарок наборы мужской косметики.

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Что-то призы не соответствуют уровню турнира.
 
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