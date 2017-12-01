В Кыштыме завершились областные соревнования по волейболу
Автор: КР от Вчера, 11:36 Категория: Спорт
В бело-синей форме команда Кыштымского городского округа.
Автор фото - Елена Слива
В них в прошедшие выходные приняли участие пять сильнейших мужских сборных Южного Урала, в том числе и кыштымская. Шестым участником соревнований изначально должна была стать команда из Копейска, но на заключительные состязания года она не приехала.
Как сказал сайту «КР» тренер кыштымских волейболистов, инструктор по спорту физкультурно-спортивного комплекса Вадим Сигаев, наша команда на Кубке Челябинской области заняла четвёртое место. Результатом остались довольны как сами игроки, так и их наставник.
Бронзу соревнований завоевали волейболисты посёлка Локомотивный Карталинского района, серебро – Брединского района. Чемпионами этого сезона стали представители Усть-Катава.