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В Кыштыме завершились областные соревнования по волейболу

Автор: КР от Вчера, 11:36 Категория: Спорт

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В бело-синей форме команда Кыштымского городского округа.

Автор фото - Елена Слива

 

В них в прошедшие выходные приняли участие пять сильнейших мужских сборных Южного Урала, в том числе и кыштымская. Шестым участником соревнований изначально должна была стать команда из Копейска, но на заключительные состязания года она не приехала.

 

Как сказал сайту «КР» тренер кыштымских волейболистов, инструктор по спорту физкультурно-спортивного комплекса Вадим Сигаев, наша команда на Кубке Челябинской области заняла четвёртое место. Результатом остались довольны как сами игроки, так и их наставник.

 

Бронзу соревнований завоевали волейболисты посёлка  Локомотивный Карталинского района, серебро – Брединского района. Чемпионами этого сезона стали представители Усть-Катава.

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