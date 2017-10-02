В Кыштыме горнолыжный комплекс Егоза откроет зимний сезон раньше

Автор: КР от Вчера, 10:35 Категория: Спорт

Прошлый горнолыжный сезон начался на Егозе с большим опозданием – только в январе. Причиной тому стал монтаж системы искусственного оснежения трасс.

– Когда мы её запустили, стали выявляться недочёты, которые приходилось устранять, – пояснил сайту «КР» владелец «Егозы» Эрнест Онищенко. – Теперь мы эту систему уже обкатали, поэтому откроем сезон, как только установится минусовая температура.

Спортивная трасса обновится. Здесь будет установлено два подъёмника для начинающих, что значительно разгрузит основной поток.

На территории «Егозы» готовится к открытию и кафе. В просторном зале смогут разместиться одновременно 30 человек.

В горнолыжном комплексе жизнь бурлит в основном в зимнее время. Но сейчас здесь работают над тем, чтобы привлекать сюда туристов круглый год. Для этого на одном из склонов горы будет оборудована экологическая тропа.

– Мы уже решили вопрос с управлением лесами Челябинской области и взяли в аренду просеку протяжённостью в 600 метров, – говорит Онищенко. – Она отлично подойдёт для экологической тропы. Здесь доступный для пешего туризма рельеф и очень красиво, есть даже родник.

На экологической тропе будут отсыпаны дорожки. Кроме того, появятся скамейки для отдыха.