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Жителям Кыштыма предлагают организовать велопарад

Автор: КР от Сегодня, 15:28 Категория: Спорт

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Министерство транспорта РФ рекомендует развивать велоинфраструктуру во всех городах и весях нашей страны. Так, 19 мая предлагается провести всероссийскую акцию «На работу на велосипеде», а 28 мая – велопарад.

 

 

Основная цель акции «На работу на велосипеде» – показать, что этот двухколёсный безмоторный вид транспорта может быть эффективной альтернативой автомобилю. Он также является хорошим способом поддержания физической формы, инструментом для улучшения экологии и транспортной ситуации в городе.

 

В ряде зарубежных стран эта акция проводится уже много лет подряд. В России она впервые состоялась 22 сентября 2014 года.

 

 

 

Что касается велопарада, то дебютный заезд по центру Москвы был проведён в 2012 году. Эта акция тогда собрала более восьми тысяч человек. В прошлом году количество участников увеличилось до 30 тысяч.

 

Стать организатором велосипедных акций в Кыштыме может любой желающий. Рекомендации по их проведению можно найти на этом сайте. Контактным лицом для координации проведения указанных всероссийских акций является советник заместителя министра спорта РФ на общественных началах Владимир Кумов. Связаться с ним можно, позвонив по телефону 8-916-138-31-03 или написав письмо на электронную почту v.kumov@gmail.ru.

 

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