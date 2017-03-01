Лыжница из Кыштыма будет представлять Челябинскую область на первенстве России

Автор: КР от Вчера, 15:42 Категория: Спорт

Кыштымская лыжница Надежда Бегджикова (в центре).

Только что в Сатке завершились лыжные гонки на призы газеты «Пионерская правда». Эти соревнования стали отборочными на участие в первенстве России, которое будет проходить в Первоуральске с 25 по 31 марта.

Кыштым на областных гонках представляли лыжники из детско-юношеской спортивной школы. Двенадцатилетняя воспитанница тренера Вячеслава Казакова Надежда Бегджикова первой преодолела двухкилометровую дистанцию и вошла в сборную Челябинской области.

– Гонки проходила два дня, – сказал сайту «КР» Вячеслав Казаков, который сейчас находится на церемонии награждения спортсменов в Сатке. – Вчера Надя проиграла всего шесть секунд лыжнице из челябинской школы олимпийского резерва. А сегодня Надежда безупречно провела гонку, финишировав первой с отрывом в 20 секунд.

В общекомандном зачёте кыштымские девочки заняли второе место, а мальчишки – третье.