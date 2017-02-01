Пятиклассница из Кыштыма за выходные завоевала золотую и бронзовую медали на лыжне областного уровня

Автор: КР от Вчера, 17:52 Категория: Спорт

Воспитанница кыштымской ДЮСШ Надежда Бегджикова (на фото в центре)

на первенстве Челябинска по лыжным гонкам памяти Геннадия Мизюка

Ученица пятого класса школы № 13 Надежда Бегджикова, входящая в сборную Челябинской области, выиграла «золото» открытого первенства города Челябинска по лыжным гонкам памяти тренера Геннадия Мизюка. Как сообщил сайту «КР» старший тренер кыштымской ДЮСШ Вячеслав Казаков, она оставила позади себя 158 соперниц из Миасса, Златоуста, Трёхгорного, Аргаяша и других городов и районов Южного Урала.

Дистанцию в один километр скоростная лыжница преодолела за четыре минуты и девять секунд. Помимо Бегджиковой, в десятку сильнейших вошли ещё две кыштымские спортсменки – София Кустова и Кристина Коледина. Они заняли шестое и девятое места.

На следующий день после триумфа в Челябинске Надежда Бегджикова в паре с семиклассницей из второй школы Александрой Кульгаевой выиграла бронзовую медаль на соревнованиях областного уровня по лыжным гонкам «Славура-спринт 2017». Состязания проходили в спортивно-туристическом центре «Провинция» в посёлке Слюдорудник в минувшее воскресенье.