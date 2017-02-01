В Кыштыме мороза не боятся. «Лыжню России» здесь, в отличие от других городов Челябинской области, не отменили

Автор: КР от Сегодня, 16:02 Категория: Спорт

В нашем городе соревнования, как и планировалось, состоятся в предстоящее воскресенье, 12 февраля, в полдень на пруду у третьей школы. А в Челябинске, Магнитогорске и Златоусте, где массовые гонки должны были пройти 11 февраля, спортсмены и любители выйдут на лыжню лишь в следующие выходные.

Причиной переноса эстафеты стали сильные морозы. Как заявил министр спорта Челябинской области Леонид Одер, в такую погоду невозможны никакие лыжные гонки, тем более с участием детей и подростков.

Два часа назад на сайте Главного управления МЧС России по Челябинской области появилось предупреждение о том, что с 9 по 11 февраля почти на всей территории Челябинской области установится аномально холодная погода. Минимальная температура воздуха составит минус 40 градусов.

Однако уже 12 февраля, по словам начальника управления по физической культуре, спорту и туризму Сергея Белова, потеплеет. И соревнования в нашем городе пройдут в нормальных для их участников условиях.