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Чтобы Кыштым присоединился к самой массовой лыжной гонке страны, на этом пришлось настоять

Автор: КР от Сегодня, 14:32 Категория: Спорт

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"Лыжня России - 2015" в Кыштыме

 

Сегодня на аппаратном совещании в администрации Кыштымского городского округа начальник управления по физической культуре, спорту и туризму Сергей Белов сообщил, что в этом году, как и в прошлом, наш город примет участие в «Лыжне России», которая состоится 12 февраля.

 

Изначально министерство по физической культуре и спорту Челябинской области планировало провести массовую гонку лишь в трёх городах региона – в Челябинске, Магнитогорске и Златоусте. Но благодаря настойчивым просьбам Сергея Григорьевича кыштымцам всё-таки выделили 500 фирменных шапочек и номеров с логотипом всероссийской гонки. Правда, это на 500 меньше, чем в позапрошлом году.

 

"Лыжня России - 2015" в Кыштыме

 

Сейчас разрабатывается соответствующее положение, в котором будут прописаны этапы, участники, схема приёма заявок и организационные вопросы, связанные с этим важным спортивным событием. Предполагается, что «Лыжня России – 2017» стартует на площадке у третьей школы.

 

В этом году самая масштабная и массовая всероссийская лыжная гонка пройдёт в стране в 35-й раз.

Комментарии:

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  • Регистрация: 11.05.2016
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kazanalex, спасибо за замечание. В тексте допущена опечатка: вместо "в позапрошлом" указано "в прошлом" - исправлено. 
 
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  • Регистрация: 27.12.2016
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Уважаемая редакция, в очередной раз вы вешаете лапшу на уши вашим читателям.
"Лыжня России - 2016" в г.Кыштым НЕ ПРОВОДИЛАСЬ!!! как раз по причине того, что:
1. городской спорткомитет даже почесаться не соизволил, чтобы выбить номера для 2016 года. я это знаю, т.к. разговаривал на лыжных базах с уважаемыми ветеранами лыжного спорта.
2. в 2016 году кол-во городов-участников так же было ограничено.
3. Зачем нам показывают кадры с 2015 года? Покажите кадры с 2016!!!
 
В 2016 я сидел без работы и как раз узнавал по поводу участия в лыжне россии, но НИГДЕ не было официального заявления о проведении в нашем городе (ни на сайте КР, ни на офиц.сайте администрации города). Так же я написал офиц.обращение по этому поводу в администрацию, мне отписались, что извините, но Кыштым не участвует в программе 2016 года.
 
ЗЫ уверен на 100%, что мой комент удалят.
 
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