Чтобы Кыштым присоединился к самой массовой лыжной гонке страны, на этом пришлось настоять
Автор: КР от Сегодня, 14:32 Категория: Спорт
"Лыжня России - 2015" в Кыштыме
Сегодня на аппаратном совещании в администрации Кыштымского городского округа начальник управления по физической культуре, спорту и туризму Сергей Белов сообщил, что в этом году, как и в прошлом, наш город примет участие в «Лыжне России», которая состоится 12 февраля.
Изначально министерство по физической культуре и спорту Челябинской области планировало провести массовую гонку лишь в трёх городах региона – в Челябинске, Магнитогорске и Златоусте. Но благодаря настойчивым просьбам Сергея Григорьевича кыштымцам всё-таки выделили 500 фирменных шапочек и номеров с логотипом всероссийской гонки. Правда, это на 500 меньше, чем в позапрошлом году.
"Лыжня России - 2015" в Кыштыме
Сейчас разрабатывается соответствующее положение, в котором будут прописаны этапы, участники, схема приёма заявок и организационные вопросы, связанные с этим важным спортивным событием. Предполагается, что «Лыжня России – 2017» стартует на площадке у третьей школы.
В этом году самая масштабная и массовая всероссийская лыжная гонка пройдёт в стране в 35-й раз.