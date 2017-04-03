Спортсмены из Кыштыма показали хороший класс в жёстком каратэ
Автор: КР от Сегодня, 12:26 Категория: Спорт
Одна из обладательниц "золота" соревнонваний -
воспитанница школы единоборств "Инхело" Дарья Числова
Воспитанники детско-юношеской спортивной школы единоборств «Инхело» приняли участие в первенстве Челябинской области по всестилевому каратэ. Это направление восточного единоборства, по сравнению с обычным, более жёсткое. На соревнования во дворец спорта «Надежда», кроме самих челябинцев, приехали спортсмены из Магнитогорска, Копейска, Златоуста и Кыштыма. На татами вышло более 200 каратистов.
Кыштымские каратисты привезли с этих состязаний шесть медалей. Никита Исмагилов завоевал «бронзу», а Эдуард Катков и Евгений Алеев – «серебро». Медали с золотым отливом вручили Ивану Суровцеву, Екатерине Пушкарёвой и Дарье Числовой.
По словам старшего тренера «Инхело» Оксаны Суровцевой, несмотря на то, что областные соревнования были отборочным этапом на всероссийское первенство, победители-кыштымцы не будут принимать в нём участие. Всё дело в том, что наши спортсмены – приверженцы классического стиля каратэ. А всестилевое направление для них – лишь интересный опыт.
Комментарии
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