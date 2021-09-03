В Кыштыме на ФСК пройдёт День открытых дверей: детям и их родителям расскажут, какие спортивные секции можно посещать бесплатно

Сегодня, 10:21 Категория: Спорт

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В предстоящий четверг, 9 сентября, в физкультурно-спортивном комплексе на улице Малышева, 60, пройдёт День открытых дверей.

Дети и их родители смогут получить всю интересующую их информацию о секциях и спортивных школах, которые функционируют на базе ФСК.

Как сообщила сайту «КР» и. о. начальника управления по физической культуре, спорту и туризму Кыштымского городского округа Елена Симонова, на ФСК работают более 15 спортивных секций различной направленности – футбол, лёгкая атлетика, бокс, дзюдо, лыжные гонки и многое другое. Ежегодно в секциях физкультурно-спортивного комплекса занимаются более одной тысячи воспитанников.

День открытых дверей пройдёт с показательными выступлениями спортсменов. Двери ФСК будут открыты 9 сентября с 17 до 20 часов. Приглашаются все желающие.