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В больнице Кыштыма пройдёт День открытых дверей

Автор: КР от Вчера, 16:19 Категория: Медицина

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В следующую субботу, 22 апреля, в рамках проведения диспансеризации взрослого населения в городской поликлинике № 1 пройдёт День открытых дверей.

 

В этом году бесплатному медицинскому обследованию подлежат 7050 жителей Кыштымского городского округа. Напомним, проверить своё здоровье могут все, кому в 2017 году исполнилось или исполнится 21 год, 24 года, 27 лет, 30 лет, 33 года и далее – с шагом в три года.

 

– С начала года диспансеризацию прошли 883 человека, – констатирует заведующая отделением профилактики Кыштымского центральной городской больницы Наталья Синицына. – Самые активные, как всегда, педагоги. Организованно обследования прошли работники местного филиала Южно-Уральского государственного колледжа, педагоги третьей школы и воспитатели детских садов № 18 и 24. Из других предприятий и организаций округа нам пока больше никто не подал заявки.

 

В субботний день двери поликлиники будут открыты с 9 до 13 часов. При себе необходимо иметь медицинский полис и паспорт.

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