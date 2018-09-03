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В Кыштыме 150 спортсменов устроят показательные выступления

Автор: КР от Вчера, 14:23 Категория: Спорт

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Завтра в физкультурно - спортивном комплексе в Кыштыме состоится День открытых дверей. Молодые, но уже титулованные спортсмены выйдут с показательными выступлениями в спортивный зал, на татами, ринг, футбольное поле.

 

– Для школьников и студентов в Кыштыме развивается около 20 спортивных направлений, – сообщил сайту «КР» исполняющий обязанности начальника управления по физической культуре, спорту и туризму Абдулла Раджабов. – Завтра пройдут игры по волейболу, баскетболу, футболу, показательные выступления по дзюдо, кикбоксингу, каратэ, самбо, лёгкой атлетике.

 

Зрителей ждут завтра, 4 сентября, в 18 часов, в физкультурно-спортивном комплексе по адресу Малышева, 60.


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