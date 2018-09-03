В Кыштыме 150 спортсменов устроят показательные выступления Автор: КР от Вчера, 14:23 Категория: Спорт 0 Завтра в физкультурно - спортивном комплексе в Кыштыме состоится День открытых дверей. Молодые, но уже титулованные спортсмены выйдут с показательными выступлениями в спортивный зал, на татами, ринг, футбольное поле. – Для школьников и студентов в Кыштыме развивается около 20 спортивных направлений, – сообщил сайту «КР» исполняющий обязанности начальника управления по физической культуре, спорту и туризму Абдулла Раджабов. – Завтра пройдут игры по волейболу, баскетболу, футболу, показательные выступления по дзюдо, кикбоксингу, каратэ, самбо, лёгкой атлетике. Зрителей ждут завтра, 4 сентября, в 18 часов, в физкультурно-спортивном комплексе по адресу Малышева, 60. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить