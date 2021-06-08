В Кыштыме закрывается единственный в городе скалолазный центр «СкАла»

Сегодня, 09:50 Категория: Спорт

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Сообщение об этом вчера опубликовала на своей странице ВКонтакте владелица центра Алла Алферова. В её посте говорится: «Я не могу не написать! Очень много сейчас вопросов от всех. Много времени уходит на объяснения, лучше расскажу. Да, я про свой скалодром, своё детище, куда вложена вся моя душа, все мои силы, море времени, куча денег (кредиты, займы). Возможно, со стороны выглядит всё по-другому, кому-то кажется, что я всё делаю, имея финансовую устойчивость. Нет, не имею, скалодром финансово топит меня. Но это неважно! Я знаю, для чего он у меня, я знаю, зачем я его развиваю и знаю цель всего этого! В секции занимаются дети и взрослые, причём не только Кыштыма, но и Озёрска, Каслей и других близлежащих городов. Дети дошкольного возраста с 4 лет (мои малюськи), дети школьного возраста, подростки, дети с ограниченными возможностями (им некуда идти, их не берут секции), взрослые. Для любого возраста есть возможность заниматься данным видом спорта, пусть любительски, пусть профессионально. И эту возможность я, да, лично я даю городу.

Такого скалодрома нет рядом нигде, такая высота (выше, конечно) только на одном скалодроме в Челябинске, и больше нигде в нашей области.

К нам на соревнования приезжают даже из Екатеринбурга, и хвалят, им нравятся трассы, нравится обстановка. Самое сложное было сообщить это детям. Ведь узнала о сносе 1 июня, а о том, что нужно отсюда съехать только сегодня!

Да, я пообещала, что к сентябрю мы найдём временное здание. Пообещала, что постараемся завод уговорить поставить в новом ФОКе скалодром (в Коркино они это сделали). Сейчас МЫ СОБИРАЕМ подписи о том, что НАМ, городу, и не только нашему городу, нужен данный вид спорта! А сейчас скалодром нужно разобрать в течение двух недель (а у меня же ещё туризм, походы). Куда-то его складировать. И не только скалодром, здесь столько допов (рукоход, стойки и пр.) В сентябре установить боулдеринг или скалодром в новое помещение на год (примерно) и ждать, надеяться и верить...

Честно, не верю, что столько трудов и... Но надеюсь на лучшее.

Прощаемся с детьми до сентября, лето пусть будет для отдыха! Постараюсь сделать скальные выезды».

Под постом Аллы тут же поднялась волна возмущений. Многие начали негодовать, что на месте ФОКа может появиться очередной магазин…

А между тем, в администрации Кыштымского городского округа уже пообещали Алле Алферовой помочь с помещением под обустройство скалодрома на время строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса на Нижнем Кыштыме. Новый объект будет возводить Русская медная компания. Сейчас кыштымцы просят только одного – предусмотреть в будущем ФОКе помещения под скалодром.