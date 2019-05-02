В Кыштыме пройдут семейные соревнования по скалолазанию

Автор: КР от Вчера, 11:42 Категория: Спорт

В нашем городе среди детей и взрослых набирает популярность открывшийся нынешней весной скалолазный центр «СкАла». Занятия здесь проходят на трёх и девятиметровой высоте. Центр расположен в физкультурно-оздоровительном комплексе в районе Нижнего Кыштыма.



Руководитель скалодрома – Алла Алферова. Благодаря её туристическому клубу «Компас Урала» в Кыштыме уже несколько лет развиваются различные направления активного отдыха. Среди них – походы по горам, сплавы и даже посещение таких загадочных мест, как перевал Дятлова.

Каждую среду на базе скалодрома детям бесплатно преподают занятия по спортивному туризму.

Очередным шагом в привлечении жителей и гостей нашего города к здоровому отдыху станут любительские соревнования по скалолазанию. Они пройдут в Кыштыме впервые в формате спортивного праздника.

– Можно будет всей семьёй попробовать свои силы в скалолазании, выиграть призы и весело провести время. Ограничений по возрасту нет, – сказала сайту «КР» Алла Алферова. – В категории «скорость» победителем будет считаться тот, кто быстрее всех пройдёт заданный маршрут. Также будем оценивать участников в категории «сложность» и этапе «Король трасс», где сразятся все победители этапов.

Участники будут соревноваться в разных возрастных группах: дети до семи лет, от восьми до десяти лет, от 11 до 14 лет; подростки от 14 до 17 лет, взрослые от 18 лет и спортсмены, имеющие разряд.



В течение нескольких часов все смогут потренироваться. Каждому предоставят две попытки, прежде чем засчитать результат.

Соревнования по скалолазанию состоятся 19 мая по адресу: улица Интернационала, 103б. Регистрация начнётся в 10 часов. Этапы пройдут с 12 до 16 часов.

Заявки принимаются до 19 мая включительно. Их можно подать в группе ВКонтакте https://vk.com/skalodromskala или по телефону 8-908-057-12-78. Нужно указать фамилию, имя, отчество и дату рождения.

Участие в соревнованиях допускается только в спортивной одежде и спортивной обуви.