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Кыштымские дзюдоисты вернулись с турнира с медалями

Сегодня, 08:12 Категория: Спорт
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Вчера в Снежинске прошёл открытый турнир по дзюдо среди мальчиков и девочек до 13 лет, посвящённый 65-летию образования седьмого специализированного управления ФПС России.

 

Кыштым представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы единоборств «Инхело». Трое наших спортсменов вернулись домой с медалями.

 

Первое место в своей возрастной и весовой категории занял Константин Чуличков. Бронзовые медали – у Ильи Попова и Максима Алексеева.

 

Для ребят из команды 2011-2012 годов рождения это были первые серьёзные старты. И хотя они не заняли призовых мест, но, как отмечают тренеры, боевое крещение пройдено.

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Теги: Кыштым Снежинск турнир дзюдо Инхело

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