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На крытом катке в Кыштыме состоялся первый открытый хоккейный турнир

Сегодня, 08:58 Категория: Спорт
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В минувшее воскресенье на ледовой арене крытого катка в Кыштыме состоялся первый открытый турнир по хоккею с шайбой «Кубок первого тренера».


⠀⠀В нём участвовали четыре команды: ХК «Кыштым», ХК «Луч» и ХК «Brozex» из Екатеринбурга, ХК «Уралец» из города Каменск-Уральский.


⠀⠀По результатам игр и набранных очков победителем турнира стала кыштымская команда. Наши спортсмены почтили память своего первого тренера Александра Киселёва. На турнире в качестве почётного гостя присутствовала его супруга Вера Киселёва.

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Теги: Кыштым крытый каток хоккей Екатеринбург тренер память

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