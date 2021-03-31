На крытом катке в Кыштыме состоялся первый открытый хоккейный турнир

Сегодня, 08:58 Категория: Спорт

743

0

В минувшее воскресенье на ледовой арене крытого катка в Кыштыме состоялся первый открытый турнир по хоккею с шайбой «Кубок первого тренера».



⠀⠀В нём участвовали четыре команды: ХК «Кыштым», ХК «Луч» и ХК «Brozex» из Екатеринбурга, ХК «Уралец» из города Каменск-Уральский.



⠀⠀По результатам игр и набранных очков победителем турнира стала кыштымская команда. Наши спортсмены почтили память своего первого тренера Александра Киселёва. На турнире в качестве почётного гостя присутствовала его супруга Вера Киселёва.