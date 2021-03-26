Кыштымцы стали призёрами в гонках по бездорожью

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В минувшие выходные состоялись областные соревнования «Снежинская оттепель-2021». В гонках по бездорожью, которые прошли в лесополосе вблизи закрытого города, участвовало десять экипажей со всей Челябинской области.

Любителям экстремального вождения предстояло преодолеть два круга по пересечённой местности общей протяжённостью свыше десяти километров. Кыштымский экипаж Александра Бессонова и Максима Ярунина справился с задачей за восемь минут, и это – второй результат. Мужчины участвовали на автомобиле УАЗ. Сотрудник Кыштымского медеэлектролитного завода Александр Беспалов – водитель, а работник фабрики окон и дверей «Стекландия» Максим Ярунин – штурман.

– Александр участвует в подобных заездах уже пять лет, он – опытный водитель, – рассказал сайту «КР» Максим Ярунин. – Для меня это вторая гонка по бездорожью, и мне очень понравилось! Мы заняли второе место, и это здорово!