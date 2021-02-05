В Кыштыме пройдёт «Лыжня России»

Вчера, 13:42 Категория: Спорт

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Всероссийская массовая лыжная гонка, уже 39-я по счёту, пройдёт в субботу, 13 февраля. Учитывая ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, в программу спортивного праздника внесены изменения.



Как сообщает группа администрации Кыштымского городского округа «Кыштым», организаторы решили отказаться от торжественного открытия соревнований, а спортивные и массовый забеги будут разграничены по времени. Место проведения останется прежним – городской пруд в районе средней школы №3 (ул. Садовая, 19).

В образовательном учреждении участники гонки смогут переодеться и подготовиться к стартам. В этом году протяжённость массового забега составит 2 021 метр. К участию допускаются все желающие, независимо от возраста и уровня спортивной подготовки. Однако участники массового забега должны ответственно подойти к вопросу о своём здоровье и физическом состоянии. Для спортсменов предусмотрены забеги на 2, 4 и 6 километров, в зависимости от возрастных групп. Старт массовому забегу будет дан в 14 часов, спортивному – в 12 часов.



Регистрация участников спортивного забега стартует с 11часов, массового – с 13 часов в спортивном зале средней школы №3. Зарегистрироваться на «Лыжню России» можно и заранее. Регистрация для участия в спортивном забеге состоится 12 февраля с 12 до 15 часов в ДЮСШ (ул. Малышева, 60). Как правило, списки спортсменов предоставляют тренеры- преподаватели и учителя физкультуры. Участники массового забега смогут зарегистрироваться 11 и 12 февраля с 10 до 15 часов по телефону: 4-11-41, направить заявку на адрес электронной почты: uprav_fis@mail.ru или оставить заявку в Управлении по физической культуре, спорту и туризму (ул. Малышева, 60).

Взять лыжи в прокат можно на спортивной базе «Спартак» (ул. Пеньковка, 1). Стоимость пары деревянных лыж составит 50 рублей, пластиковых – 100 рублей.



Участники спортивных забегов, занявшие призовые места в каждой возрастной группе, награждаются медалями, грамотами и памятными призами. Оргкомитет отметит самого старшего и самого юного по возрасту участников соревнований. По словам начальника управления по физической культуре, спорту и туризма Валерия Шарабрина, пока остаётся открытым вопрос по шапочкам с логотипом спортивного праздника «Лыжня России».



– Мы направили заявку в министерство спорта Челябинской области. Однако будут ли выделены шапочки, и в каком количестве – нам станет известно только в пятницу,– пояснил Валерий Владимирович.



«Лыжня России» в течение многих лет объединяет поклонников одного из самых популярных и массовых зимних видов спорта. С каждым годом всё больше любителей активного отдыха выходят на старт семьями и трудовыми коллективами, а систематические занятия физической культурой и спортом становятся привычным образом жизни.

Обращаем внимание, что в связи с проведением спортивной гонки «Лыжня России» движение автотранспорта в районе средней школы №3 будет закрыто 13 февраля с 11:30 до окончания соревнований.