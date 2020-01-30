В Кыштыме в районе третьей школы временно ограничат автомобильное движение

Вчера, 09:00 Категория: Общество

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Как ранее сообщалось на сайте «КР», в следующую субботу, 8 февраля, в Кыштыме пройдёт Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России – 2020». Старт будет дан на городском пруду около третьей школы.

Согласно постановлению администрации Кыштымского городского округа, в целях обеспечения безопасности решено ввести временное ограничение движения транспортных средств, кроме общественного транспорта.

В день соревнований с 11:30 и до окончания мероприятия «Лыжня России» будет закрыт проезд от пересечения улиц Садовая – Папанина до пересечения улиц Папанина – Аношкина.