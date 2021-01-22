Жительница Кыштыма стала бронзовым призёром кроссового забега на озере Тургояк

Вчера, 11:03 Категория: Спорт

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В Миассе состоялся кроссовый забег «Lake Ice Race». В нём приняли участие 109 жителей Уфы, Тюмени, Стерлитамака, Москвы, Белорецка, Салавата, а также городов Челябинской и Свердловской областей.



Почти тридцатиградусный мороз не помешал спортсменам бежать по тропинкам и заснеженному льду озера Тургояк до острова Веры. Протяжённость маршрута составила десять километров. Самые отчаянные спортсмены могли дополнить его восхождением на Хребет Заозёрный. На высоте 687 метров над уровнем моря открывается вся красота Тургояка.



По итогам соревнований в абсолютном зачёте среди женщин бронзовую медаль завоевала жительница Кыштыма Алёна Сартакова. Она проиграла второму месту всего две минуты и отстала от первого на шесть минут. Дистанцию в десять километров Алёна преодолела за один час семь минут и пятнадцать секунд.

– Тургояк! Наконец-то я приехала к тебе! Ох, как же не ласково ты встречал! Пургой и жутким морозом в 30 градусов. Но нас не смутил твой грозный лик, чуть больше сотни людей в тот день сделали то, зачем приехали к тебе. Мы достойно прошли свою дистанцию, боролись, старались, выстояли! Каждый из этой горстки людей одержал самую главную победу – победу над собой, своими страхами и сомнениями. И ведь к обеду Тургояк сменил жуть на милость! До острова Веры бежалось тяжко, а как ступили на её землю, да развернулись обратно – несло как на крыльях, только флажки разметки замелькали! И солнце заиграло, и стало жарко! – так написала о забеге на своей странице в ВК Алёна Сартакова.

– Хотелось бы ещё поблагодарить своего мужа Сартакова Дмитрия Юрьевича, который всё это время бежал со мной, также боролся и морально поддерживал! – резюмировала бронзовый призёр соревнований.