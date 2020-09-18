Ориентировщики из Кыштыма стали лучшими среди уральских спортсменов

Вчера, 16:41 Категория: Спорт

333

0

Вчера, 20 сентября, на лыжной базе ЦСКА в Екатеринбурге прошла XXII матчевая встреча между командами Свердловской и Челябинской областей по спортивному ориентированию. Одновременно был проведён первенство Свердловской области по этому виду спорта.



В женской группе первое место заняла Юлия Халикова из Кыштыма. Она пробежала 21 контрольно-пропускной пункт за один час 11 минут и шесть секунд, преодолев в общей сложности шесть километров двести метров.



Среди мужчин в возрастной категории 55 лет победу одержал житель нашего города Алексей Мишарин, преодолев четыре километра девятьсот метров и 16 КПП за 52 минуты 11 секунд.



Всего в соревнованиях приняло участие 250 спортсменов.