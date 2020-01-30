Жители Кыштыма встретят лучших автогонщиков Урала

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Авторалли «Малахит – 2020» стартует в Кыштыме с 21 по 23 февраля.

Торжественное открытие гонки пройдёт в субботу, 22 февраля, в 16:50 на площади Карла Маркса. Познакомиться с экипажами смогут все желающие. Ежегодно среди участников – чемпионы России и призёры чемпионатов Европы.

Сейчас проходит формирование списка экипажей.

Своё мастерство на крутых поворотах, больших перепадах и трамплинах гонщики продемонстрируют на трассах в районе Косого моста и Куватала. В целях безопасности на время соревнований по маршруту ралли «Малахит – 2020» на участках дорог областного значения будет введено временное ограничение транспорта.

Автогонка «Малахит – 2020» станет V этапом Кубка России и II этапом открытого чемпионата Уральского федерального округа.