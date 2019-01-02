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В Кыштыме пройдёт кубок России по авторалли

Автор: КР от Сегодня, 14:55 Категория: Спорт

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Соревнования «Малахит – 2019» в этом году будут посвящены Дню защитника Отечества и состоятся с 22 по 24 февраля в окрестностях Кыштымского и Озёрского округов.

 

Автогонка пройдёт по крутым поворотам, большим перепадам и трамплинам в районе Косого моста и Куватала.  Скоростные трассы будут проложены и в районе Акакуля и Новогорного.

 

В целях безопасности на время соревнований будет введено временное ограничение транспорта на участках дорог областного значения по маршруту ралли «Малахит – 2019».

 

 

 

 

Познакомиться с экипажами смогут все желающие. Открытие ралли пройдёт в нашем городе на площади Карла Маркса  23 февраля в 16:50.

 

Как сказали сайту «КР» организаторы автогонки, список участников ещё не сформирован. Но ожидаются около 15-20 команд из Озёрска и Снежинска. Кроме того, будут спортсмены из Челябинска, Екатеринбурга, Уфы, Перми, Ижевска, Сургута, возможно, из Кирова и Санкт-Петербурга.

 

В качестве фаворитов ралли приедут действующий чемпион России в зачёте N4 Денис Ростилов из Екатеринбурга и его штурман Георгий Трошкин из Москвы. А также призёры этапов чемпионата Европы в 2018 году Сергей Ременник и Марк Розин из Екатеринбурга.

 

К сожалению, участников из нашего города не ожидается. Единственный за всю историю ралли кыштымский экипаж выезжал около пяти лет назад.

 

Автогонка «Малахит-2019» станет V этапом кубка России и I этапом открытого чемпионата Челябинской области.

 

       

 

 


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