В Кыштыме пройдёт кубок России по авторалли Автор: КР от Сегодня, 14:55 Категория: Спорт 0 Соревнования «Малахит – 2019» в этом году будут посвящены Дню защитника Отечества и состоятся с 22 по 24 февраля в окрестностях Кыштымского и Озёрского округов. Автогонка пройдёт по крутым поворотам, большим перепадам и трамплинам в районе Косого моста и Куватала. Скоростные трассы будут проложены и в районе Акакуля и Новогорного. В целях безопасности на время соревнований будет введено временное ограничение транспорта на участках дорог областного значения по маршруту ралли «Малахит – 2019». Познакомиться с экипажами смогут все желающие. Открытие ралли пройдёт в нашем городе на площади Карла Маркса 23 февраля в 16:50. Как сказали сайту «КР» организаторы автогонки, список участников ещё не сформирован. Но ожидаются около 15-20 команд из Озёрска и Снежинска. Кроме того, будут спортсмены из Челябинска, Екатеринбурга, Уфы, Перми, Ижевска, Сургута, возможно, из Кирова и Санкт-Петербурга. В качестве фаворитов ралли приедут действующий чемпион России в зачёте N4 Денис Ростилов из Екатеринбурга и его штурман Георгий Трошкин из Москвы. А также призёры этапов чемпионата Европы в 2018 году Сергей Ременник и Марк Розин из Екатеринбурга. К сожалению, участников из нашего города не ожидается. Единственный за всю историю ралли кыштымский экипаж выезжал около пяти лет назад. Автогонка «Малахит-2019» станет V этапом кубка России и I этапом открытого чемпионата Челябинской области. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить