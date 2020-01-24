Под Кыштымом прошла гонка в упряжках

Вчера, 16:34 Категория: Спорт

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Гонка по ездовому спорту «Созвездие гончих псов: Вода» прошла в спортивно-туристическом центре «Провинция» в посёлке Слюдорудник. На соревнование съехалось более 30 спортсменов со своими друзьями – собаками.

– В ездовом спорте уже три года, – сказал сайту «КР» спортсмен из Магнитогорска Никита Закиров. – У меня две собаки породы сибирской хаски. Сначала завёл одну, но ей стало скучно, начала грызть мебель. Завёл вторую собаку. Тренируемся два раза в неделю. Они так устают, что дома в основном спят.

После заездов взрослых участников, на старт вышли дети со своими питомцами. Не все смогли справиться с упряжками, запряжёнными собаками. Участница заезда из Тюмени Алиса Горбенко до финиша добиралась лёжа, но нарты из рук не выпустила.

Победители и призёры соревнования были награждены авторскими медалями и памятными призами.