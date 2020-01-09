Под Кыштымом пройдёт гонка на собачьих упряжках

Вчера, 14:39 Категория: Спорт

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В спортивно-туристический центре«Провинция» посёлка Слюдорудник пройдёт гонка на собачьих упряжках. В Кыштым съедутся спортсмены, выступающие в снежных дисциплинах ездового спорта.

Авторская гонка «Созвездие Гончих псов» пройдёт 25 и 26 января.

Победителей определят в разных возрастных группах в дисциплинах ски-джоринг и нарта-спринт. К соревнованиям допускаются спортсмены с собаками любых пород. В гонке смогут принять участие даже дети в возрасте от шести лет.