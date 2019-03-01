В посёлке под Кыштымом прошли гонки в собачьих упряжках. Было много норвежских ездовых

Автор: КР от Сегодня, 15:10 Категория: Общество

Фотография Олега Каргаполова

В спортивно-туристическом центре «Провинция», расположенном в посёлке Слюдорудник, прошли гонки «Вжух». Кыштымский городской округ собирает любителей этого вида спорта уже в пятый раз.

Около 30 человек из Челябинской и Свердловской областей соревновались, чья собачья упряжка быстрее приедет на финиш.

Состоялись заезды на двойках, четвёрках и шестёрках собак. На старт выходили и лыжники, которых тянули собаки. Пробежать нужно было от пяти до 10 километров. К финишу многие участники возвращались уже не в санях – хозяева подбадривали четвероногих питомцев и бежали рядом с ними.

– Рассчитывали на скромную гонку, а участников собралось больше, чем мы ожидали, – сказала сайту «КР» организатор гонок Ольга Воронцова. – В этот раз среди них не было ни одной женщины в категории «Нордик», где в упряжке используются в основном собаки породы «хаски». Зато было много тех, кто приехал на гонку с четвероногими друзьями, которые специально выводились для ездового спорта – норвежские ездовые.

Организаторы отметили, что среди зрителей оказалось немало жителей Кыштыма. Хотя многие из них приехали в Слюдорудник ради фотографий с собаками.