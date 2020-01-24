В Кыштыме началась подготовка к всероссийской гонке «Лыжня России – 2020»

Вчера, 10:29 Категория: Спорт

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Традиционно во вторую субботу февраля в большинстве городов нашей страны проходит спортивный праздник – «Лыжня России». В этом году 8 февраля он состоится в 38 раз.

В Кыштыме старт «Лыжне России» будет дан на городском пруду возле третьей школы.

Как сообщила сегодня сайту «КР» и. о .начальника управления по физической культуре, спорту и туризму Елена Симонова, регистрация участников начнётся в спортзале школы в 11 часов 30 минут. Первый старт будет дан в 13 часов 15 минут. Соревнования откроют участники VIP-забега. Им предстоит пробежать на лыжах дистанцию в один километр.

Затем стартуют дошкольники, за ними – воспитанники детско-юношеской спортивной школы. Спортсменам предстоит преодолеть дистанции в два, три и пять километров.

«Лыжня России» завершится массовым забегом на 2020 метров.

Участники получат на память шапочки. Их заказано для Кыштыма полторы тысячи штук.