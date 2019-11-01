Школьники Кыштыма померяются силой с ровесниками из других городов

Автор: КР от Вчера, 11:37 Категория: Спорт

Фото взято из группы Русской медной компании в ВКонтакте.

В предстоящее воскресенье, 10 ноября, команды учеников из семи кыштымских школ отправятся в Карабаш, чтобы принять участие в региональных соревнованиях «Русский силомер».

Это совместный проект Русской медной компании и спортклуба «Русский силомер», цель которого – приобщение к спорту и пропаганда здорового образа жизни.

Как сказал сайту «КР» руководитель методического объединения учителей физкультуры Кыштыма Андрей Глазков, участники «Русского силомера» демонстрируют свою выносливость на перекладинах. Из предложенных упражнений дети могут выбрать наиболее понравившиеся и сделать за минуту как можно больше подтягиваний.

В таком проекте Русской медной компании кыштымцы участвуют впервые.