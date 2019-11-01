Главный тренер хоккейного клуба «Трактор» отправлен в отставку после поражения

Автор: КР от Вчера, 13:40 Категория: Спорт

После поражения «Трактора» в игре с «Автомобилистом» со счётом 3:5 главный тренер челябинской команды Петерис Скудра отправлен в отставку.

– По итогам 27 матчей «Трактор» находится вне зоны плей-офф, – сказал генеральный директор хоккейного клуба Борис Видгоф. – В связи с неудовлетворительными спортивными результатами, по требованию президента клуба Алексея Текслера, главный тренер Петерис Скудра отправлен в отставку. Предложение возглавить «Трактор» принял Владимир Владимирович Юрзинов (младший), соглашение с ним будет подписано в ближайшие дни, когда тренер приедет в Челябинск. Наши болельщики заслуживают видеть победы. Наша цель не изменилась – это борьба за Кубок Гагарина, но для этого нужно набирать очки в каждом матче.

Владимиру Юрзинову-младшему 54 года. Он является заслуженным тренером России. Лучшим результатом в КХЛ является сезон 2013/14, когда он руководил «Салаватом Юлаевым».Тогда он с уфимской командой дошёл до финала Восточной конференции, завоевав с клубом «серебро».