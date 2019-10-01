Спортсменка родом из Кыштыма стала призёром Всемирных военных игр в Китае

Автор: КР от Сегодня, 18:37 Категория: Спорт

Фото Александры Кулешовой

Александра Кулешова стала бронзовым призёром VII летних Всемирных военных игр в Китае. В городе Ухань спортсменка отличилась в весовой категории до 51 килограмма.

Как сообщается на сайте правительства Челябинской области, Александра нанесла поражения испанке Ане Гомес Асеведо со счётом 5:0 и Грасьеле Соузе (4:1), но уступила Ми Хол Панг из Северной Кореи (0:5). Победу одержала китаянка Ю Ву.

Заслуженный мастер спорта России Александра Кулешова представляет спортивную школу олимпийского резерва «Юный Динамовец». Она является чемпионкой мира по боксу 2012 года, серебряным призёром чемпионата планеты-2008, четырёхкратной чемпионкой России (2009, 2010, 2013, 2014), неоднократным призёром чемпионатов страны, победительницей и призёром многих международных турниров. Её наставники – заслуженные тренеры России Владимир Рощенко и Федор Шарафисламов, Галимулла Исламов (первый тренер).

Отметим, что VII летние Всемирные военные игры проходили с 15 по 27 октября. В них участвовали спортсмены-военнослужащие из 109 стран.