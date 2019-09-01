Юные футболисты из Кыштыма сыграют в областном турнире Автор: КР от Сегодня, 13:44 Категория: Спорт 0 Завтра и послезавтра в Карабаше пройдут игры детско-юношеской футбольной лиги по мини-футболу. В этот город съедутся юные игроки из Челябинска, Снежинска, Озёрска, Аргаяша. Кыштым на турнире представят воспитанники «Академия футбола». – От нашего города в Карабаш поедут порядка 16 футболистов 2011 года рождения, которых тренирует Евгений Янусик, – сказал сайту «КР» директор «Академии футбола» Евгений Доронин. – Последующие туры этого турнира пройдут в других городах области. Должны были и у нас проводиться, но физкультурно-спортивный комплекс не предоставляет нам зал. А вот с 17 по 19 сентября Кыштым примет финал спартакиады учащихся Челябинской области «Олимпийские надежды Южного Урала» по футболу. В ней примут участие победители муниципальных отборочных игр из Челябинска, Магнитогорска, Уйского, Саткинского, Коркинского Карталинского, Каслинского муниципальных районов, Кыштымского и Миасского городских округов. Сегодня будет определена точная схема проведения игр спартакиады. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить