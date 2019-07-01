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Судебный пристав из Кыштыма завоевал бронзу на областных соревнованиях по самбо

Автор: КР от Вчера, 10:46 Категория: Спорт

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Фото ОООУПДС УФССП России по Челябинской области

 

В спортивном зале «Динамо» города Челябинска прошёл чемпионат региональной организации общества «Динамо» по самбо. В чемпионате приняли участие сильнейшие борцы органов безопасности и правопорядка.

 

 

В составе команды судебных приставов Челябинской области выступил и  работник отдела по городу Кыштыму и Карабашу Радмир Бадретдинов. В весовой категории до 62 килограммов в личном первенстве он завоевал бронзовую медаль.

 

В чемпионате по самбо команда регионального управления Федеральной службы судебных приставов стала победителем в своей подгруппе.


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