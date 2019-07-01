Судебный пристав из Кыштыма завоевал бронзу на областных соревнованиях по самбо Автор: КР от Вчера, 10:46 Категория: Спорт 0 Фото ОООУПДС УФССП России по Челябинской области В спортивном зале «Динамо» города Челябинска прошёл чемпионат региональной организации общества «Динамо» по самбо. В чемпионате приняли участие сильнейшие борцы органов безопасности и правопорядка. В составе команды судебных приставов Челябинской области выступил и работник отдела по городу Кыштыму и Карабашу Радмир Бадретдинов. В весовой категории до 62 килограммов в личном первенстве он завоевал бронзовую медаль. В чемпионате по самбо команда регионального управления Федеральной службы судебных приставов стала победителем в своей подгруппе. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить