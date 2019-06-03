Уроженка Кыштыма вошла в сборную России по маунтинбайку

Автор: КР от Сегодня, 13:11 Категория: Спорт

В Верхнем Уфалее больше сотни любителей и профессионалов маунтинбайка из Челябинской и Свердловской областей приняли участие в традиционной велогонке «Формула 258».

Соревнование было посвящено празднованию Дня города в Верхнем Уфалее.

Среди девушек в категории «Спорт» победительницей стала Анастасия Шарабрина из Кыштыма.

В прошлом году наша землячка стала чемпионкой России в велогонках. Сейчас выпускница второй школы занимается в копейской школе по велоспорту.

По итогам прошлого года Всероссийская федерация велосипедного спорта России включила Анастасию в состав сборной команды страны.