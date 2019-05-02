В Кыштыме состоялась легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Кыштымский рабочий»

Автор: КР от Сегодня, 15:07 Категория: Спорт

Эстафета была посвящена 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Традиционно перед началом легкоатлетического забега коллективы школ, предприятий и организаций украшали каждый этап в рамках конкурса. В итоге победу среди промышленных предприятий одержал радиозавод. Среди организаций лучшим признано оформление этапа межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский». Первое место среди учебных заведений заняла школа № 10.

В 11 часов на старт вышли самые маленькие участники – с первого по четвёртый классы. Вслед за ними по очереди стартовали легкоатлеты в 11 разных возрастных группах.

В дружеском забеге приняли участие и ветераны спорта.

Этап мужества решились преодолеть около 20 человек. Первое место занял работник радиозавода Евгений Чуфаров. Он уже неоднократно становился победителем этого этапа в прошлые годы.

– В этот раз улучшил собственный результат на пять секунд, – сказал сайту «КР» Евгений. – Этап протяжённостью 1000 метров я преодолел за 2 минуты 41 секунду. У меня был достойный соперник из Каслей.



Евгений Чуфаров получил 20 тысяч рублей. Это специальный приз от ветерана спорта Ивана Николаевича Бронникова. Победителям других этапов вручались палатки, туристические карематы и другие призы.

В основной группе лучшей стала команда радиозавода.



Полная итоговая таблица по результатам эстафеты и фоторепортаж будут опубликованы в газете «Кыштымский рабочий».







