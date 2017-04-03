Лыжница из Кыштыма Надежда Бегджикова получила грамоту с автографом чемпионки мира по лыжам Зинаиды Амосовой
Автор: КР от Сегодня, 09:09 Категория: Спорт
В городе Первоуральске Свердловской области завершился финал всероссийских соревнований по лыжным гонкам среди школьников на призы газеты "Пионерская правда".
В составе сборной Челябинской области выступила и воспитанница кыштымской детско-юношеской спортивной школы Надежда Бегджикова. Наша команда преодолела четыре километровых этапа эстафеты за 12 минут 32 секунды и показала второй результат. Первое место – у юных лыжниц из Можги Удмуртской республики.
Как сказал сегодня сайту «КР» тренер Надежды Бегджиковой Вячеслав Казаков, грамоты и медали победителям и призёрам вручала чемпионка зимней Олимпиады 1976 года и дважды чемпионка мира по лыжам Зинаида Амосова. Титулованная спортсменка также оставила свой автограф на грамотах.
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