Требуется продавец в ТЦ "Набережный", в отдел "Рыбалка", со знанием профиля. тел. 8 922-630-00-90 Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » Лыжница из Кыштыма Надежда Бегджикова получила грамоту с автографом чемпионки мира по лыжам Зинаиды Амосовой

Лыжница из Кыштыма Надежда Бегджикова получила грамоту с автографом чемпионки мира по лыжам Зинаиды Амосовой

Автор: КР от Сегодня, 09:09 Категория: Спорт

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

В городе Первоуральске Свердловской области завершился финал всероссийских соревнований по лыжным гонкам среди школьников на призы газеты "Пионерская правда".

 

В составе сборной Челябинской области выступила и воспитанница кыштымской детско-юношеской спортивной школы Надежда Бегджикова. Наша команда преодолела четыре километровых этапа эстафеты за 12 минут 32 секунды и показала второй результат. Первое место – у юных лыжниц из Можги Удмуртской республики.

 

Как сказал сегодня сайту «КР» тренер Надежды Бегджиковой Вячеслав Казаков, грамоты и медали победителям и призёрам вручала чемпионка зимней Олимпиады 1976 года и дважды чемпионка мира по лыжам Зинаида Амосова. Титулованная спортсменка также оставила свой автограф на грамотах.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter