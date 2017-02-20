Бизнесмен из Кыштыма уложил на лопатки тяжеловесного соперника

Автор: КР от 20-02-2017, 12:17 Категория: Спорт

В минувшие выходные в Екатеринбурге состоялся турнир по смешанным единоборствам среди начинающих спортсменов «Охотники за головами». Он является своеобразным смотром бойцов, самым перспективным из которых будут помогать в продвижении на профессиональном ринге. В турнире участвовало 60 человек из разных городов России и Казахстана.

Кыштым на соревнованиях представляли воспитанники тренера физкультурно-спортивного комплекса Сергея Урушева 23-летний Олег Ермилов и 29-летний Юрий Филинских. Олег участвовал в весовой категории до 66 килограммов, а Юрий – в категории тяжеловесов – от 93 килограммов. Филинских завершил бой победой досрочно, применив к своему сопернику из Екатеринбурга болевой приём. Кыштымец и занял первое место в своей весовой категории.

– Юрий занимается единоборствами три года, – сказал сайту «КР» его тренер Сергей Урушев. – Он не профессиональный спортсмен, занимается бизнесом. Но это не мешает ему быть в отличной физической форме. В прошлом году Филинских тоже был победителем турнира «Охотники за головами». Сейчас готовится к участию в соревнованиях по грепплингу, которые будут проходить в начале марта. Этот вид единоборств совмещает в себе различные техники и практически не ограничивается применением болевых и удушающих приёмов.