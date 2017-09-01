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Лыжники из Кыштыма дали жару на первенстве Челябинска и сфотографировались с биатлонистом Алексеем Волковым

Автор: КР от Вчера, 15:49 Категория: Спорт

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Вчера в Челябинске завершилось открытое первенство по гонкам на лыжероллерах. На соревнования, которые в течение двух дней проходили в парке отдыха имени Гагарина, съехалось около 400 спортсменов со всей Челябинской области. Наш город представляли лыжники из детско-юношеской спортивной школы.

 

В первый день участники преодолевали дистанции коньковым ходом. Юношам предстояло пробежать шесть километров. В своей возрастной группе одиннадцатиклассник из второй школы Никита Елисеев, воспитанник тренера ДЮСШ Вячеслава Казакова, финишировал первым. На пьедестал почёта поднялся ещё один кыштымский лыжник – одиннадцатиклассник третьей школы Евгений Садыков. Он занимается у Людмилы Штоль и Алексея Мишарина.

 

– На соревнованиях был известный биатлонист Алексей Волков, – сказал сайту «КР» Вячеслав Казаков. – Женя Садыков даже сфотографировался вместе со знаменитым спортсменом.

 

Во второй день участники первенства состязались в классике. Шестиклассница тринадцатой школы Надежда Бегджикова заняла в своей возрастной группе второе место.

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