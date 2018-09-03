Лыжники Кыштыма выигрывают медали даже в межсезонье

Автор: КР от Вчера, 14:14 Категория: Спорт

В Златоусте завершились чемпионат и первенство Челябинской области по лыжероллерам. Кыштымские спортсмены завоевали золотую и бронзовую медали.

Первым среди своих сверстников на первенстве Челябинской области на финиш приехал восьмиклассник второй школы Семён Климутко. Третье место на чемпионате области занял студент первого курса Уральского госуниверситета по физической культуре Евгений Садыков. Оба – воспитанники детско-юношеской спортивной школы Кыштыма.

В десятку сильнейших лыжероллеров первенства Челябинской области вошли ещё две кыштымские лыжницы. Семикласснице школы №13 Надежде Бегджиковой не хватило всего пяти секунд до призового третьего места. Финишную черту она пересекла четвёртой. Девятиклассница десятой школы Анастасия Дюкарева пришла седьмой.

– Здорово выступили наши воспитанники! Местами просто не хватило опыта, – сказал сайту «КР» старший тренер ДЮСШ Вячеслав Казаков. – В соревнованиях участвовали ещё две девушки из младшей группы. Им пришлось бежать не со своими сверстниками, а так бы они тоже стали призёрами.

Сейчас спортсмены детско-юношеской спортивной школы готовятся к участию в областном кроссе, который пройдёт в Чебаркуле 29 и 30 сентября.