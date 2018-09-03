Рядом с Кыштымом находится самая сложная и интересная трасса России по маунтибайку

Автор: КР от Вчера, 12:33 Категория: Спорт

Так оценивают трассу, расположенную в спортивно-туристическом центре «Провинция» посёлка Слюдорудник, многие российские эксперты в этом виде спорта. Много положительных отзывов о ней и от участников чемпионата России по велоориентированию, прошедшего в минувшие выходные. При этом ориентировщики всего лишь прогулялись по этой трассе.

Впрочем, один смельчак всё же нашёлся – это чемпион мира и действующий член сборной России по велоориентированию Валерий Глухов. После прошедших соревнований он решил остаться в Слюдоруднике, чтобы испытать свои силы в межрегиональных соревнованиях по маунтинбайку «На рудниках», которые пройдут в эти выходные.

В субботу спортсмены из 18 регионов страны выйдут на старт гонки «Элименатор». Им предстоит наматывать круги по 800 метров на стадионе спортивно-туристического центра «Провинция». Количество кругов определяется от категории участника – от новичков до элиты. На пути велогонщиков будут ожидать различные препятствия в виде брёвен, трамплинов и лесенок.

– Во второй день спортсмены, а мы ожидаем их порядка 100 человек, примут участие в олимпийском кросс-кантри. Они проедут именно по той трассе, протяжённостью пять километров, которая получила столь высокую оценку от профессионалов, – сказала сайту «КР» одна из организторов гонки Анна Акимова. – Мужчинам предстоит сделать пять кругов, женщинам на один меньше.

В субботу гонка начнётся в 13:30 минут, а в воскресенье велогонщики нанут заезды с 10 утра.