Рядом с Кыштымом находится самая сложная и интересная трасса России по маунтибайку Автор: КР от Вчера, 12:33 Категория: Спорт 0 Так оценивают трассу, расположенную в спортивно-туристическом центре «Провинция» посёлка Слюдорудник, многие российские эксперты в этом виде спорта. Много положительных отзывов о ней и от участников чемпионата России по велоориентированию, прошедшего в минувшие выходные. При этом ориентировщики всего лишь прогулялись по этой трассе. Впрочем, один смельчак всё же нашёлся – это чемпион мира и действующий член сборной России по велоориентированию Валерий Глухов. После прошедших соревнований он решил остаться в Слюдоруднике, чтобы испытать свои силы в межрегиональных соревнованиях по маунтинбайку «На рудниках», которые пройдут в эти выходные. В субботу спортсмены из 18 регионов страны выйдут на старт гонки «Элименатор». Им предстоит наматывать круги по 800 метров на стадионе спортивно-туристического центра «Провинция». Количество кругов определяется от категории участника – от новичков до элиты. На пути велогонщиков будут ожидать различные препятствия в виде брёвен, трамплинов и лесенок. – Во второй день спортсмены, а мы ожидаем их порядка 100 человек, примут участие в олимпийском кросс-кантри. Они проедут именно по той трассе, протяжённостью пять километров, которая получила столь высокую оценку от профессионалов, – сказала сайту «КР» одна из организторов гонки Анна Акимова. – Мужчинам предстоит сделать пять кругов, женщинам на один меньше. В субботу гонка начнётся в 13:30 минут, а в воскресенье велогонщики нанут заезды с 10 утра. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить