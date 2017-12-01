Госслужащие из Кыштыма, которые содержали бордель, не смогли добиться оправдательного приговора

Автор: КР от Сегодня, 14:27 Категория: Общество

Челябинский областной суд утвердил приговор двум бывшим полицейским и сотруднику МЧС. Все трое – жители Кыштыма. Параллельно со службой в правоохранительных органах и пожарно-спасательной части они ещё и содержали банный бордель на окраине города.

Эта троица вскладчину построила банный комплекс и стала сдавать его под интимные услуги. Заведение «всё включено» работало с сентября 2013 года до июля 2014-го. Криминальное трио в погонах было задержано сотрудниками ФСБ. Полицейские сразу же уволились, а сотрудник МЧС продолжал занимать должность и во время судебного процесса.

В мае этого года Кыштымский городской суд признал всех троих виновными в организации занятий проституцией и приговорил полицейских к трём годам лишения свободы условно. Пожарный был освобождён от наказания по амнистии.

Несмотря на то, что молодые люди довольно легко отделались, они подали апелляционную жалобу в Челябинский областной суд и до последнего настаивали на оправдательном приговоре.

Суд областной инстанции оставил приговор Кыштымского городского суда без изменений, и он уже вступил в законную силу.

Должности в правоохранительных органах осуждённые не смогут занимать в ближайшие три года. Хотя нужны ли там вообще такие полицейские?