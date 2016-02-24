В Кыштыме вынесен приговор полицейским, обвинявшимся в организации занятий проституцией

Автор: КР от Сегодня, 10:16 Категория: Происшествия

Вчера Кыштымский городской суд поставил точку в резонансном уголовном деле, фигурантами которого стали четверо жителей нашего города. На скамье подсудимых оказались Антон Н. и Вадим А., которые на момент совершения преступления были действующими сотрудниками полиции. Их подельники – жители нашего города Константин П. и Александр Г.

Судом установлено, что с сентября 2013 года до июня 2014-го они предоставляли принадлежащую им баню на улице Нязепетровской для оказания интимных услуг. Летом 2014 года организаторы криминального бизнеса были задержаны.

Их вина по статье "Организация занятий проституцией" полностью доказана. Антону Н. и Вадиму А. назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно, с испытательным сроком в два года и лишением права занимать должности в правоохранительных органах на три года. Остальные двое приговорены к двум годам лишения свободы условно, с испытательным сроком в два года. Однако оба освобождены от наказания по амнистии. Приговор не вступил в законную силу.